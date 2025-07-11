Konya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Zülal İmal (8) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Ereğli- Halkapınar yolu Gökçeyazı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kamil Acar (36) yönetimindeki 09 ACR 042 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajda karşı yönden gelen Mustafa İmal'ın (34) kullandığı 34 T 2013 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Mustafa İmal, yanındaki Olcay Eren İmal (38), Zülal İmal, İlkay Türk (39), Zeliha Eken (63), Zeynep İmal (11) ve diğer sürücü Kamil Acar yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 7 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zülal İmal, yaşamını yitirdi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)

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