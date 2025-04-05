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Konya'da refüjdeki ağaca çarpan araçtaki 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 05.04.2025 10:26
  • Giriş: 05.04.2025 10:26
  • Güncelleme: 05.04.2025 10:26
Kaynak: AA
Konya'da refüjdeki ağaca çarpan araçtaki 6 kişi yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mevlana Caddesi üzerinde otogar yönünde seyreden Ümmügülsüm B. idaresindeki 07 JS 471 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kaza nedeniyle ağaç devrilirken, sürücü ve araç içerisindeki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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