Konya'da ruhsatsız silah operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı

Konya'da polisin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son bir haftada 32 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 4 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildiği bildirildi.

Denetimler sonunda 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet suçundan 12 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.