Konya'da sahte diploma skandalı: İsmailağa üyesi olduğu iddia edilen 4 imam tutuklandı

Konya'da İsmailağa Cemaati üyesi olduğu ve yıllardır sahte diplomayla görev yaptıkları tespit edilen 4 imam tutuklandı.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, bir kişinin imamlar hakkında verdiği ihbarı değerlendiren Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) ekipleri, çalışma başlattı.

Biri İstanbul'da olmak üzere 4 imam gözaltına alınarak Konya'ya götürüldü. İmamların uzun yıllardır sahte diplomayla görev yaptıkları da ortaya çıktı.

İMAMLAR İSMAİLAĞA CEMAATİNDEN İDDİASI

İsmailağa Cemaati üyesi olduğu ileri sürülen imamların emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandığı belirtildi.