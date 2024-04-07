Konya'da şantiyede üzerine kalıp düşen 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, sulama kanalı şantiyesinde üzerine kalıp düşen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İlçedeki Sol Sahil Sulama Şantiyesi'nde şef olarak görev yapan inşaat mühendisi Süleyman S. (30) ile bir işçinin üzerine çalışma sırasında beton kalıp düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Süleyman S'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan işçi ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Süleyman S'nin cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.