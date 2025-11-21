Giriş / Abone Ol
Konya'da şarampole devrilen kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi

Ajans Haberleri
  • 21.11.2025 20:14
Kaynak: AA
KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Uğur A'nın kullandığı 42 BV 238 plakalı hafriyat kamyonu, kara yolu çalışması yapılan Tepeköy mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Uğur A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Uğur A'nın cenazesinin Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı belirtildi.

