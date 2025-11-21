Konya'da şarampole devrilen kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi
Kaynak: AA
KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Uğur A'nın kullandığı 42 BV 238 plakalı hafriyat kamyonu, kara yolu çalışması yapılan Tepeköy mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Uğur A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Uğur A'nın cenazesinin Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı belirtildi.