Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 21.09.2023 23:04
  • Giriş: 21.09.2023 23:04
  • Güncelleme: 21.09.2023 23:04
Kaynak: AA
Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Gürsel Yıldırım (52) yönetimindeki 06 COS 810 plakalı otomobil, Yeşiltepe Mahallesi Onatçılı mevkiinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Yıldırım ile araçtaki Mehmet Yapıcı (59) ve Yaşar Yorulmaz (57) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol