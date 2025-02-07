Konya'da şarampole devrilen otomobildeki bebek hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

55 yaşındaki Kadri Narin idaresindeki otomobil, Adana-Aksaray kara yolu Zengen Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 26 yaşındaki Abdullah Aytekin, 35 yaşındaki Çiğdem Aytekin, 6 aylık Lina Aktekin ve 51 yaşındaki Müyesser Narin yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Lina bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.