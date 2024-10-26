Konya'da seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü
Konya'da Seydişehir-Antalya kara yolu Madenli Mahallesi yakınlarında aracıyla seyir halindeyken husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan Bayram Çelmeli hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Konya'da bir kişi aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Bayram Çelmeli (49), Seydişehir-Antalya kara yolu Madenli Mahallesi yakınlarında aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelmeli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan şüpheli M.K, jandarma ekiplerince yakalandı.
İkili arasında alacak meselesinden dolayı husumet olduğu öğrenildi.