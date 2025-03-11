Konya'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alanya'dan Kayseri'ye giden M.K'nin kullandığı 68 ACK 275 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark edince aracı durduran otobüs şoförü, muavin ile yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.