Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah kaçakçılığına yönelik Konya'da düzenlenen 'Mercek-20' operasyonlarında 225 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da düzenlenen "Mercek-20" operasyonuna ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.
Yerlikaya, 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu "Mercek-20" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.
Yerlikaya, operasyonda, yasa dışı silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.
Konya'da düzenlenen “MERCEK-20” operasyonunda; Yasa Dışı Silah İmalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 3, 2024
📌2️⃣2️⃣5️⃣ adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
2️⃣ şüpheli yakalandı❗
Aziz Milletimizin Bilmesini… pic.twitter.com/o0aONEzgji