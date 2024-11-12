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Konya'da silahla vurulmuş halde bulunan kişi öldü

Konya'nın Selçuklu ilçesinde göğsünden silahla vurulan Enver Y. isimli kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.

Güncel
  • 12.11.2024 22:14
  • Giriş: 12.11.2024 22:14
  • Güncelleme: 12.11.2024 22:14
Kaynak: AA
Konya'da silahla vurulmuş halde bulunan kişi öldü

Konya'nın Selçuklu ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eğribayat Mahallesi'nde göğsünden silahla vurularak ağır yaralanan Enver Y'yi (30) görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Enver Y, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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