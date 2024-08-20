Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Harman Mahallesi'ndeki eğlence merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. (28) ve S.S. silahla yaralandı.

M.A. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan S.S. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen kişileri gözaltına aldı.