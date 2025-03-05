Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldürüldü
Kaynak: AA
KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Barbaros Mahallesi'nde A.E. (21) ile husumetlisi M.G. (24) tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.E'nin tüfekle M.G'yi yaralayarak kaçtığı iddia edildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakaladı.