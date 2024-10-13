Konya'da sinir krizi geçiren bir kişi, polise bıçakla saldırdı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yardım çağrısı üzerine bir eve giden polislerden biri bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'taki bir ikametten polise telefonla yardım çağrısında bulunuldu.

Olay yerine giden polis ekibi, evde sinir krizi geçiren bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda, polislerden biri sırtından yaralandı.

Ekipteki diğer polisler tarafından silahla vurulan saldırgan ise yaralanarak etkisiz hale getirildi.

Saldırıya uğrayan ekibin anonsu üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yaralı polis ve saldırgan olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan polisin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan şüphelinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya, açıklamasında şunları ifade etti:

"Bu sabah saat 10.30 sıralarında Konya Selçuklu ilçemizde sinir krizi geçiren bir hasta ile ilgili olarak 112 Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine olay yerine ivedilikle polis ekiplerimiz sevk edilmiştir. 29 yaşındaki E. K. adlı şahıs kontrol altına alınmaya çalışılırken çıkan arbedede görevli Kahraman Polisimiz Mustafa Topuz aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Söz konusu şahıs yaralı olarak suç aletiyle birlikte yakalanmış ve hastanede gözaltında tutulmaktadır. Yaşanan olaydan büyük bir üzüntü duydum. Emniyet güçlerimiz gece gündüz demeden alınan her ihbara canları pahasına koşmaktadır. Kahraman güvenlik güçlerimizin her birine Aziz Milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Polis kardeşime acil şifalar diliyorum."

Bu sabah saat 10.30 sıralarında Konya Selçuklu ilçemizde sinir krizi geçiren bir hasta ile ilgili olarak 112 Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine olay yerine ivedilikle polis ekiplerimiz sevk edilmiştir.



29 yaşındaki E. K. adlı şahıs kontrol altına alınmaya çalışılırken… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 13, 2024

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sinir krizi geçiren kişinin, polislere yönelik saldırısı kameraya yansıdı.

Görüntüler şöyle: