Konya'da sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Kaynak: AA
Konya'nın Ereğli ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen 5 tarım işçisi tedavi altına alındı.
Aziziye Mahallesi'ndeki evde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Halil (43), Abdullah (41), Hamit (61), Mehmet (53) ile Şadi Çiftçi (49) yakınları tarafından baygın halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişi, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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