Konya'da sulama kanalında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Konya'da sulama kanalında silahla vurulmuş halde bir erkeğin cansız bedeni bulundu. A.Ç.'ye ait olduğu belirlenen cenaze, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Güncel 11.07.2024 12:30 Giriş: 11.07.2024 12:30

Güncelleme: 11.07.2024 12:33 Kaynak: AA

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Fotoğraf: İHA