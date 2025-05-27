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Konya'da taksiyle çarpışan motosikletin genç sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 27.05.2025 19:29
  • Giriş: 27.05.2025 19:29
  • Güncelleme: 27.05.2025 19:29
Kaynak: AA
Konya'da taksiyle çarpışan motosikletin genç sürücüsü öldü

KONYA (AA) - Konya'da taksi ile çarpışan motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Mehmet Emre Bucaklı'nın (17) kullandığı 42 ATB 428 plakalı motosiklet, Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Abdülhamit Han Caddesi ile Büyükkeçeciler Caddesi'nin kesiştiği kavşakta C.K. (39) idaresindeki 42 TT 260 plakalı taksiyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Bucaklı ile taksideki M.T. (35) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bucaklı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Taksi sürücüsü C.K. gözaltına alındı.

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