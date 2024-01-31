Konya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Konya'nın Sarayönü ilçesinde, araçlarında tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve obje ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarayönü'de şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2430 sikke, 164 obje ile cam kavanozda sikke silme kili bulundu.

Araçtaki A.Ş, M.D. ve H.A.D. jandarma merkezine götürüldü.