Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 kişi yaralandı
Konya'nın Yunak ilçesinde Yaşar T. (64) idaresindeki minibüs, henüz bilinmeyen nedenle Yunak-Akşehir kara yolunun 12. kilometresinde devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Yaşar T. (64) idaresindeki minibüs, Yunak-Akşehir kara yolunun 12. kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücü ile minibüsteki 14 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.