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Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 kişi yaralandı

Konya'nın Yunak ilçesinde Yaşar T. (64) idaresindeki minibüs, henüz bilinmeyen nedenle Yunak-Akşehir kara yolunun 12. kilometresinde devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı.

Güncel
  • 11.07.2025 10:09
  • Giriş: 11.07.2025 10:09
  • Güncelleme: 11.07.2025 10:14
Kaynak: AA
Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Yaşar T. (64) idaresindeki minibüs, Yunak-Akşehir kara yolunun 12. kilometresinde devrildi.

Kazada, sürücü ile minibüsteki 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

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