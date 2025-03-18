Konya'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya’da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi ile Okyar Caddesi kavşağında sürücüleri henüz öğrenilemeyen damperli tır ile minibüs çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüste bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yol tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.