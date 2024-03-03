Konya'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
Konya'nın Kulu ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Muhammet Emin G. idaresindeki 09 EJ 038 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolu Ömeranlı Mahallesi yakınlarında, Özcan D. yönetimindeki 07 DD 555 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı otomobil sürücüsü, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan yaralı, helikopter ambulansla Konya'ya sevk edildi.
Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere Ömeranlı Jandarma Karakolu'na götürüldü.