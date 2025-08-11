Konya'da toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti

KONYA (AA) - Konya'nın Doğanhisar ilçesinde gölet borusu tamir ederken toprak altında kalan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Ayaslar Mahallesi'nde patlayan gölet borusunu tamir etmek için gönüllü olarak çalışmalara yardım eden Baki Koç'un üzerine büyük bir toprak parçası düştü.

Koç, çevredekiler tarafından toprak altından çıkarıldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Koç kurtarılamadı.

Cenaze Doğanhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.