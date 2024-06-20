Konya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile süt tankı taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Çiçekler Mahallesi yolunda Ersin U. idaresindeki 42 PH 899 plakalı otomobil Bada köprüsünün yanında Şuayip A. yönetimindeki süt tankı bulunan 42 B 7441 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nisa Nur G. (13) ve Hira Nur G. (16) Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.