KONYA'da traktör römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü öldü

KONYA'da traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Semih Gökhan Tan, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Karaman- Adana çevreyolunda meydana geldi. Semih Gökhan Tan yönetimindeki 34 HOJ 672 plakalı otomobil, İbrahim Büyüktemiz'in kullandığı 42 BAU 67 plakalı traktörün sulama borusu yüklü römorkuna arkadan çarptı.

Otomobilin büyük bölümü römorkun altında kalırken, sulama boruları da etrafa saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Semih Gökhan Tan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Tan'ın cansız bedeni, otopsi için Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Traktör sürücüsü Büyüktemiz de gözaltına alındı.

Öte yandan traktörün ise akşam saatlerinde çevre yoluna girmesinin yasak olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.