Konya'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 22.09.2025 21:19
Kaynak: AA
KONYA (AA) - Konya’nın Beyşehir ilçesinde traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Beyşehir'e bağlı Gökçimen Mahallesi'nde Ulvi Uğuz'a ait traktör, iddiaya göre el freninin çekilmesinin unutulması nedeniyle aniden hareket etti.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Uğuz, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya'ya nakledildi.

Traktör sürücüsü Uğuz, Konya'daki hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

