Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Konya'da tünel inşaatındaki iskeleye TIR çarptı: 4 işçi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yapımı devam eden Alacabel Tüneli inşaatındaki iskeleye TIR çarptı. Çarpma sırasında iskelede çalışan 4 işçi yaralandı.

Çalışma Yaşamı
  • 25.09.2024 16:48
  • Giriş: 25.09.2024 16:48
  • Güncelleme: 25.09.2024 17:11
Kaynak: AA
Konya'da tünel inşaatındaki iskeleye TIR çarptı: 4 işçi yaralandı
Fotoğraf: AA

Konya'nın Seydişehir ilçesinde tünel inşaatındaki iskeleye TIR'ın çarpması sonucu düşen 4 işçi yaralandı.

Seydişehir-Antalya kara yolunda yapımı devam eden Alacabel tünel inşaatındaki iskeleye TIR'ın çarpması nedeniyle iskelede çalışan 4 işçi düştü.

Olayı gören çalışma arkadaşlarının durumu ihbar etmesi üzerinde olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ahmet Çam, Ali Gümüş, Musa Gümüş ve Mehmet Şarlı ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol