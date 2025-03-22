Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 88 zanlıdan 28'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde 13-20 Mart'ta uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Ekipler, belirlenen adreslere yönelik operasyonlarda yaptığı aramalarda, 16 bin 36 uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirdi.

Ayrıca, 14 milyon 500 bin lira değerindeki 4 ev ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 652 bin lira ve ziynet eşyasına el konuldu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 88 şüpheliden 54'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 34 zanlıdan 28'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.