Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı
Konya’da uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda 739 bin uyuşturucu hap ile kilolarca bonzai ele geçirildi.
Kaynak: ANKA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da 3 ayrı noktada uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 ayrı adreste yapılan aramalarda 739 bin adet uyuşturucu hap, 141 kilo bonzai ve 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildiğini açıkladı.
Ham maddenin yaklaşık 420 kilo Bonzai yapılabilecek miktarda olduğu belirtildi.
4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.