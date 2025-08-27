Giriş / Abone Ol
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı

Konya’da uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda 739 bin uyuşturucu hap ile kilolarca bonzai ele geçirildi.

  • 27.08.2025 08:22
  • Giriş: 27.08.2025 08:22
  • Güncelleme: 27.08.2025 08:58
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: ANKA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da 3 ayrı noktada uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 ayrı adreste yapılan aramalarda 739 bin adet uyuşturucu hap, 141 kilo bonzai ve 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildiğini açıkladı.

Ham maddenin yaklaşık 420 kilo Bonzai yapılabilecek miktarda olduğu belirtildi.

4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

