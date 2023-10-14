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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 14.10.2023 12:37
  • Giriş: 14.10.2023 12:37
  • Güncelleme: 14.10.2023 12:38
Kaynak: AA
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Osmancık Mahallesi'nde takibe aldığı H.K, M.K, M.D. ile Y.D'yi yakaladı.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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