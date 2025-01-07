Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve hap ele geçirildi.
Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.