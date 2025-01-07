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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 07.01.2025 11:53
  • Giriş: 07.01.2025 11:53
  • Güncelleme: 07.01.2025 11:53
Kaynak: AA
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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