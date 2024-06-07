Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulunduran ve sevk edenlerle ilgili yaptığı çalışmada, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.