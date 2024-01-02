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Konya'da uyuşturucu satıcılarına operasyonlarda 5 tutuklama

Ajans Haberleri
  • 02.01.2024 10:40
  • Giriş: 02.01.2024 10:40
  • Güncelleme: 02.01.2024 10:41
Kaynak: DHA
Konya'da uyuşturucu satıcılarına operasyonlarda 5 tutuklama

Konya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 25 paket halinde 15 kilo esrar, 122 gram metamfetamin, 783 uyuşturucu hap, 78 gram sentetik kannabinoid, 2 hassas terazi, ruhsatsız 1 tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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