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Konya'da üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 24.04.2025 12:10
  • Giriş: 24.04.2025 12:10
  • Güncelleme: 24.04.2025 12:10
Kaynak: AA
Konya'da üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsündeki yolcunun üzerinde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Dinlenme tesisinde mola veren otobüsteki yolculardan Ö.K'nin üzerinde yapılan aramada peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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