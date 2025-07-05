Konya'da yanan TIR'da ceset bulundu: 1 kişi gözaltına alındı
Konya'nın Karapınar ilçesinde yanan bir TIR'da bir erkek cansız bedeni bulundu. Araçta yapılan incelemede parmak izine rastlanılan Ş.T, Ö.K'yi öldürdükten sonra TIR'ı yaktığını itiraf etti.
Kaynak: AA
Konya'nın Karapınar ilçesinde yanan TIR'da bulunan erkek cesediyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün, Karapınar-Konya Çevre yolu 6. kilometrede yanan TIR'da bir kişinin cesedinin bulunması üzerine çalışma başlattı.
Ulaşılan araç sahibi A.K, TIR'ı oğlu Ö.K'nin (47) kullandığını bildirdi.
Cesedin Ö.K'ye ait olduğu değerlendirilince, kimlik tespiti için babasından kan örnekleri alındı.
Araçta yapılan incelemede parmak izine rastlanılan Ş.T. (38) Cihanbeyli ilçesinde gözaltına alındı.
Ş.T'nin çıkan tartışmada Ö.K'yi silahla öldürdükten sonra TIR'ı yaktığını itiraf ettiği öne sürüldü.
Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.