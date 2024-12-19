Konya'da yangın: 2 kişi dumandan etkilendi, 4 ev hasar gördü
Konya'da çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi, 4 ev hasar gördü. Aynı mahallede 27 Ekim'de çıkan yangında da 7 ev kullanılmaz hale gelmişti.
Kaynak: AA
Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi, 4 evde hasar oluştu.
Doğanbey Mahallesi'nde Havva Onuk'un oturduğu müstakil evde, elektrik prizinden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yayılan alevler, Onuk'un evinin bitişiğindeki 3 eve daha sıçradı.
Yangın sırasında mahsur kaldığı evden itfaiye ekiplerince çıkarılan Onuk'a sağlık görevlileri müdahale etti.
Yangın, ekipler ve yurttaşların çabasıyla kontrol altına alındı. Olayda 4 evde hasar meydana geldi.
Dumandan etkilenen 2 kişiye, sağlık görevlileri müdahale etti.
Aynı mahallede 27 Ekim'de çıkan yangında, 7 ev kullanılmaz hale gelmişti.