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Konya'da yaslandıkları korkuluğun kırılmasıyla yüksekten düşen 2 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, seyir tepesinde yaslandıkları korkuluğun kırılmasıyla 7 metre yüksekten düşen iki genç, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yurt
  • 02.02.2025 20:20
  • Giriş: 02.02.2025 20:20
  • Güncelleme: 02.02.2025 20:20
Kaynak: AA
Konya'da yaslandıkları korkuluğun kırılmasıyla yüksekten düşen 2 kişi yaralandı
FOTOĞRAF: AA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, seyir tepesinde yaslandıkları korkuluğun kırılmasıyla 7 metre yüksekten düşen iki genç, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Beytepe Mahallesi'ndeki seyir tepesine giden O.T. ve A.E.K, fotoğraf çekinirken yaslandıkları korkuluğun kırılması sonucu istinat duvarından düştü.

Görenlerin ihbarıyla adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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