Konya'da yaşlı adamın öldürülmesine ilişkin damadı yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir kişinin evinde öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili ihbarı yapan damadı gözaltına alındı.

Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik Sokak'ta dün, Cuma Han'ın (67) yalnız yaşadığı evde satırla öldürülmesine ilişkin, polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis, Han'ın evde öldürülmüş halde bulunduğu ihbarını yapan kişinin, damadı Nazım M'nin olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan damat Nazım M'nin, eşinden boşanma aşamasında olduğu ve dün akşam saatlerinde kayınpederiyle görüşmek için Niğde'den Konya'ya geldiği öğrenildi.

Evde alkol alan ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nazım M'nin, kayınpederi Han'ı satırla öldürüldüğü ileri sürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.