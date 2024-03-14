Konya'da yeğeni tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Konya'nın Ereğli ilçesinde yeğeni tarafından tabanca ile vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, A.D. (15), Çimencik Mahallesinde karşılaştığı amcası Gökhan D. (33) ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda A.D, tabanca ile amcası Gökhan D'ye ateş etti.
Ağır yaralanan Gökhan D, ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan A.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.