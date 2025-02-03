Konya'da yıkılma tehlikesi olan 2 bina mühürlendi

Konya'nın Karatay ilçesinde zemin kattaki iş yerlerinde, ara duvarların kaldırıldığı belirlenen 2 yığma bina boşaltılarak mühürlendi.

Şemsi Tebrizi Mahallesi'nde, Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, 2 binanın, can güvenliği açısından risk taşıdığı tespit edildi.

Ekipler, boşaltılan 3 ve 4 katlı binaları mühürleyerek çevresine şerit çekti.

Karatay Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şemsi Tebrizi Mahallesi'nde, belediyemize yapılan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı kontrolü aşamasında, binanın zemin katındaki 3 dükkanın ara duvarlarının kaldırıldığı tespit edilmiştir. Yapının yığma olması sebebiyle bu durumun can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaması amacıyla İmar Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden işlem başlatılmış, yapı boşaltılmıştır. Bu esnada, etraftaki diğer yapılar da şikayet üzerine gözlemsel olarak incelenmiş ve aynı durumda olan bir başka yapı da boşaltılmıştır."