Konya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Konya’nın Meram ilçesinde yol kenarında 28 yaşındaki Yaşar Taşdelenoğlu’nun cansız bedeni bulundu. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 29.09.2025 12:02
  • Giriş: 29.09.2025 12:02
  • Güncelleme: 29.09.2025 12:06
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi Karaman Caddesi'nde, sabah saatlerinde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 28 yaşındaki Yaşar Taşdelenoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.​​​​​​​

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

