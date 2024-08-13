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Konya'da yola atılan çuvalda 40 ruhsatsız tabanca bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yola atılan çuvalda 40 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 13.08.2024 12:37
  • Giriş: 13.08.2024 12:37
  • Güncelleme: 13.08.2024 12:41
Kaynak: AA
Konya'da yola atılan çuvalda 40 ruhsatsız tabanca bulundu
Fotoğraf: AA

Konya'da yola atılan çuvalda 40 ruhsatsız tabanca bulundu.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü Mahallesi'nde takip edilen M.Ö'yü kullandığı araçtan yol kenarına çuval bırakarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Çuvalda, 40 ruhsatsız tabanca ve tabanca malzemeleri bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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