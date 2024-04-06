Konya'daki kazada, ölü sayısı 4'e çıktı

Konya'nın Derbent ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı baba ve 2 oğlunun öldüğü kazada, diğer sürücü de kurtarılamadı. Kazada ölen 4 kişi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Derbent- Beyşehir yolu Çiftliközü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Güvenlik görevlisi Yakup Genç'in (22) kullandığı 42 ZV 824 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Göçer (32) yönetimindeki 42 BC 811 plakalı otomobille çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Mustafa Göçer, oğulları Mehmet Göçer ve Mustafa Göçer yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yakup Genç de kurtarılamadı.

Göçer ailesinin, rahatsızlanan Mustafa Göçer'i (94), hastanede tedavi ettirdikten sonra evlerine dönmek için yola çıktıkları belirlendi. Baba ve 2 oğlu, bugün Çiftliközü Mahallesinde, Yakup Genç de Saraypınar Mahallesinde toprağa verildi.

Kazada, babası Mehmet Göçer ile dedesi ve amcasını kaybeden Ahmet Göçer’in Meram Tıp Fakültesi’nde tedavisinin sürdüğü, durumunun ağır olduğu bildirildi.