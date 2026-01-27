Konya'daki KYK yurdunda sınav haftası öğrencilerin barınma hakkı gasp edildi

Konya’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği “Tematik Kış Kampları” gerekçesiyle öğrenci yurdunda kalan üniversiteliler, bütünleme sınavları sürerken odalarından çıkarıldı. Öğrenciler, sınav döneminde barınma haklarının yok sayılmasına tepki gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Tematik Kış Kampları programı kapsamında, 81 ilden 2 bin 100 öğrencinin katıldığı etkinlikler 14 farklı kentte eş zamanlı olarak başlatıldı. Konya’daki kampın “Türk İslam Sanatları Kampı” başlığıyla Büyük Selçuklu Erkek Öğrenci Yurdu’nda yapılacağı duyuruldu.

Cumhuriyet’ten Taylan Gülkanat’ın haberine göre, kamp hazırlıkları kapsamında yurtta kalan öğrencilere gönderilen mesajda, “Yurt müdürlüğümüzde barınacak misafirlerimiz nedeniyle odanız kullanılacaktır. Lütfen oda içerisindeki eşyalarınızı toplayın, nevresimlerinizi kaldırın” ifadeleri yer aldı.

SINAVLAR BİTMEDEN YURTTAN ÇIKARILDILAR

Selçuk Üniversitesi’nde bütünleme sınavları 25 Ocak 2026 tarihinde sona ererken, yurtta kalan öğrencilerden odalarını 22 Ocak saat 23.00’e kadar boşaltmaları istendi. Sınavları henüz tamamlanmamış birçok öğrenci, bu karar nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadı.

Barınacak yeri olmayan öğrencilerden bazıları otellerde kalmak zorunda kalırken, maddi imkânı olmayanların ise sınav döneminde memleketlerine dönmek zorunda kaldığı öğrenildi. Öğrenciler, “Misafir” gerekçesiyle kendi yurtlarından çıkarılmalarına tepki gösterdi.

BARINMA HAKKI YOK SAYILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, programla ilgili yaptığı açıklamada, “Gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla tematik kampları düzenliyoruz. Hedefimiz, gençlerin yarıyıl tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak” ifadelerini kullanmıştı.