Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği sokak satıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda 9 parça halinde toplam 130,13 gram esrar, 26 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 10 bin 500 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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