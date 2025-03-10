Konya - Drift yapan 1'i ehliyetsiz 2 sürücüye 111 bin TL ceza

KONYA'da otomobilleri ile drift yaptığı belirlenen 1’i ehliyetsiz 2 sürücüye toplam 111 bin 461 TL para cezası uygulandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Selçuklu İlçesinde bir mahalle arasında ve sanayi sitesi içerisinde drift yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Otomobil sürücülerinin E.G. ve K.K olduğunu tespit etti. Sürücülere 'Drift yapmak' suçlarından toplamda 92 bin 786 TL para cezası kesilirken sürücülerden K.K.’nın ise ehliyetinin daha önce iptal edildiği, buna rağmen otomobil kullandığı için 18 bin 677 TL para cezası kesildi. 2 sürücü ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)