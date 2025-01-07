Konya Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı
Konya Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek getirildi.
Kaynak: DHA
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı.
Resmi Gazete'de, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı atama kararı yayımlandı.
Yayımlanan atama kararına göre; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Maksut Yüksek atandı.
Yüksek, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.