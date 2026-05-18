Konya Ereğli'de kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Konya'nın Ereğli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının bahçesinde istiflenen tonlarca kağıt alev aldı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA-AA
Yangın, saat 19.00 sıralarında Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi’ndeki Ereğli Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasında çıktı.
Fabrikanın bahçesine istiflenen tonlarca kağıt yığını henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Yangını fark edenler durumu itfaiye ve polis ekiplerini bildirdi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.