Konya Ereğli'de kağıt fabrikasında yangın: Tonlarca kağıt alev alev yanıyor
Konya'nın Ereğli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının bahçesinde istiflenen tonlarca kağıt alev aldı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
Konya’nın Ereğli ilçesinde bir kağıt fabrikasının bahçesinde bulunan kağıt yığınları alev aldı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyürken itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın, saat 19.00 sıralarında Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi’ndeki Ereğli Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasında çıktı.
Fabrikanın bahçesine istiflenen tonlarca kağıt yığını henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Yangını fark edenler durumu itfaiye ve polis ekiplerini bildirdi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, müdahale eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.