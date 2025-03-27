Konya- Hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı

KONYA'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Karapınar-Ereğli kara yolu Kazanhüyüğü mevkiinde meydana geldi. Harun Baş'ın kullandığı 48 AFH 570 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Meydana gelen kazada, sürücüyle birlikte 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera:Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya),(DHA)